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Cem Küçük Erdoğan'ı sert uyardı seçim mesajı gönderdi

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, doğal gaz ve elektriğe gelen zamlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugünkü yazısında uyardı. Küçük "Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse Cumhur İttifakı zorlanır" dedi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:11
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:44
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Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük Erdoğan'ı sert uyardı seçim mesajı gönderdi. Elektrik ve doğal gaz zammına isyan etti

Cem Küçük Erdoğan'ı sert uyardı seçim mesajı gönderdi
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Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye'nin seçimlere gittiği bu süreçten enerji fiyatlarına gelen zamların Cumhur İttifakı'nı zorda bırakacağını kaydeden Küçük, "Bu kışın daha rahat geçmesi lazım ki, seçimlere rahat girilsin. Gerçi bu seçimler en zor seçimler olacak. Hükümetin yeni yıldaki hamlelerini görmek lazım. Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse Cumhur İttifakı zorlanır" dedi.

İşte Cem Küçük'ün bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"21 Aralık 2021’de dolar 18 TL’yi görmüştü. Hiç beklenmedik şekilde dolar zirve üstüne zirve görüyordu.
Hükümet akıllı bir adımla Kur Korumalı Mevduat’ı gündeme getirdi ve dolar 12 TL’ye kadar düştü. Toplum derin bir nefes aldı. Derken yılbaşında elektrik ve doğal gaza büyük oranda zam geldi. Millet tam döviz düşmüşken bu zamlar nereden geldi dedi.

Mayıs-haziran ayına kadar pahalılık vb devam etti. Yazın nispeten biraz daha rahatlama oldu. Asgari ücrete yüzde 30 zam geldi. Eylüle kadar biraz rahatlama olmuşken elektrik ve doğal  gaza yüzde 20 zam geldi. İş yerlerine yüzde 50 uygulandı.

Enerji maliyetlerindeki artış herkesin malumu. Dünyanın nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğu muhakkak. Bu kış nasıl geçirecek Avrupa, bunun hesabını yapıyor. Hepsi doğru.

Bu kışın daha rahat geçmesi lazım ki, seçimlere rahat girilsin. Gerçi bu seçimler en zor seçimler olacak. Hükûmetin yeni yıldaki hamlelerini görmek lazım.
Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse Cumhur İttifakı zorlanır. Elbette asgari ücret zamları, Karadeniz’de bulunan gazın evlere verilmesi ve faturaların düşmesi, yerli araba TOGG’un nisanda çıkacak olması vb halka moral olacaktır.

Bunu muhalefet de biliyor. 1 yıldır süren hayat pahalılığının halktaki yansıması nasıl olacak onu göreceğiz. Yani halk ben mağdur oldum deyip muhalefeti seçecek ya da 20 yıldır memnunum, arada sıkıntı oldu diye hükûmetten vazgeçmem diyecek. 2023 Haziran’ında anlayacağız."

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şerefli adam
5.09.2022 11:45
ananın evinde tezek yanıyordu şimdi doğal gaz yakıyorsun  
 
M. T
5.09.2022 11:31
Bu kadar zamma , adaletsizliğe dayanan Türk halkı Afrikalı Ganalılar kadar bile olamadınız.  
 
Sedat
5.09.2022 11:21
2023 de AKP ağır darbe alacak, 2024 yerel seçimlerinde de tedavülden kalkacak. MHP ye oy verenlere yazık olacak yıllarca ben oy vermedim yalanını söylemek zorunda kalacaklar.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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