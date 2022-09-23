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  • Cem Küçük geçen sene faiz inince dolar uçuyordu şimdi öyle olmuyor dedi. Gören millet de doların düştüğüne inanacak

Cem Küçük geçen sene faiz inince dolar uçuyordu şimdi öyle olmuyor dedi. Gören millet de doların düştüğüne inanacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında “Geçen sene faiz indirilince dolar uçuyordu, şimdi öyle olmuyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:22
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük geçen sene faiz inince dolar uçuyordu şimdi öyle olmuyor dedi. Dikkat çeken dolar çıkışı

Cem Küçük geçen sene faiz inince dolar uçuyordu şimdi öyle olmuyor dedi. Gören millet de doların düştüğüne inanacak
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Merkez Bankası dün faiz kararını açıklayarak faizi yüzde 13’den 12’ye düşürdü. Banka faizi indirdikten sonra dolar 18.40 seviyelerine kadar çıktı.

Merkez Bankası bir önceki kararında da politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti. Bu kararın ardından dolar yine yükselişe geçmişti.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci ve Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ise bugünkü yazısında dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Küçük, "Geçen sene faiz indirilince dolar uçuyordu, şimdi öyle olmuyor. Kur korumalı mevduat çıkınca dolar bir ara 12 TL’ye indi. Sonra tekrar 18 lira oldu. Ama geçen seneki şartlar olsaydı dolar belki uçardı." dedi.

Devamında Küçük, “Ülkeye 24 milyar dolar para girdi. Çok büyük rakam bu. Dört gün önce Hazine uygun bir faizle 26 milyar TL borçlandı. Bunlar iyi haberler." Dedi.

“Türkiye, Batı’nın aksine faizleri indiriyor. “ diyen Küçük, “Amerika Merkez Bankası faizleri 75 baz puan artırdı. Avrupa Merkez Bankası da aynı hamleleri yapıyor. Nobelli iktisatçı Joseph Stiglitz faizi artırmanın bir işe yaramadığını söyledi. “ şeklinde yazdı.

Küçük yazısında şu ifadeleri kullandı:

Tabii ABD ve AB’nin yaptıklarının işe yarayıp yaramadığını görmek için biraz zaman lazım. Ama bize bakarsak durum şu:

Döviz geçen seneki gibi olmuyor. Yani çok artmıyor. Geçen yıl faiz düşecek haberi bile dövizin uçmasına yetiyordu. Bakalım ne olacak?

MERKEZ BANKASI DÜN KARARI AÇIKLADI DOLAR FIRLADI

Dün 8 lira 36 kuruşu geçen dolar Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını beklemeye başladı. Dolar günlerdir adım adım ilerliyordu. Tırmanışa geçen hafta başlayan dolar birer kuruşluk yükselişlerle sonunda 20 Aralık 2021'de yaşanan kara günün ardından yine aynı rakamlara geldi. Dolar o gün 18 lira 36 kuruşa çıkmıştı. Ardından kabine toplantısından sonra 12 lira 18 kuruşa düşmüştü. Bu sırada çok sayıda küçük yatırımcı zarar görmüştü. Dolar saat 11.10 itibariyla 18,3643'ten işlem gördü.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru yükselişe geçti. Kararın ardından 18,40 lira ile yeni rekoruna ulaşan dolar, saat 14:04 itibarıyla %0,33 artışla 18,38 liradan işlem gördü. 

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Hamdi akçay
23.09.2022 11:16
Bu adam ne iş yapar?  
 
Reisim Atatürk
23.09.2022 11:12
Sahibinin sesi plakları.  
 
Ya hak gelecek 1 gün
23.09.2022 11:11
Film bunlar ya  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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