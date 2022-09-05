﻿Gürcistan'da yaşanan saldırı skandalının perde arkasını Furkan Korkmaz açıkladı

Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz," 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı" dedi.

Milli oyuncu Gürcistan maçı sonrası yaşananları anlatı.

Kormaz şunları dile getirdi:

"Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk.

Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk.

Eren Ağabey güvenlik değil sadece yanımda olmak istedi, o olmasa 3 tane Gürcistan oyuncusu üzerime geliyordu. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır.

Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış.

Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim."