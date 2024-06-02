Ekransız laptop çıktı. Baktığınız her yer ekran oluyor

Ekransız bir laptop nasıl kullanılır sorusunun yanıtı ise görkemli bir tanıtım töreni ile verildi.

Peki ekransız AR laptop Spacetop G1'nin normalde kullandığımız laptoplardan hangi farkları var... Tabi ekranı olmaması dışında.

BAKTIĞINIZ HER YER EKRAN

Sightful şirketi, gözlük yardımı ile kullanılabilen bir laptop üretti. Spacetop G1 laptop modelinin tanıtı mı da büyük ilgi gördü. Özel AR gözlükleriyle birlikte kullanılan Spacetop G1, bu gözlük sayesinde sanal bir 100 inçlik ekran sunuluyor. Yani baktığınız yer ekranınız oluyor.

Spacetop G1 ile birlikte gelen AR gözlükleri 1920×1080 çözünürlüğe sahip OLED ekranlar keyfi sunuyor. Gözlüğün sunduğu ekran 90Hz yenileme hızı ve 50 derecelik bir görüş alanı sağlıyor. Ayrıca sanal ekranınız kişisel reçeteli lenslerle de uyum sağlıyor.

Spacetop G1, temel iş yüklerini karşılayacak bir kapasitede. Qualcomm Snapdragon QCS8550 işlemci, 16GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi bulunuyor. Tam bir performans canavarı olmasa da günlük kullanım için yeterli donanım sağlıyor.

Cihazda iki USB-C portu, WiFi 7, Bluetooth 5.3, SIM kart, 5G ve 4G desteği de bulunuyor. Hareket halinde kullanılabildiği gibi monitöre de bağlanabiliyor. Spacetop G1'in bataryası 8 saatte bir yenilenme isitiyor.

EKRANSIZ LAPTOP KAÇ LİRA?

Spacetop G1, bin 900 dolar başlangıç fiyatı ile piyasaya sürüldü. Ürüne teknoloji meraklılarından büyük talep gelmesi bekleniyor.