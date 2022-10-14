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Erdoğan’dan Katarlıları sevindirecek açıklama: Kanal İstanbul konusunda aylar sonra konuştu

Kanal İstanbul konusunda sessizliğe gömülen Erdoğan, “Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Önümüzdeki günlerde, yıllarda bu çok çok daha gündemimizde olacak.” diyerek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:06
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Kanal İstanbul konusunda aylar sonra konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katarlıları sevindirecek açıklama

Erdoğan’dan Katarlıları sevindirecek açıklama: Kanal İstanbul konusunda aylar sonra konuştu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nden dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Dün yapmış olduğunuz ortak basın açıklamasında 'Kazakistan'la Orta Koridor'un geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandınız. Ev sahibi mevkidaşınız Tokayev ise 'Taşımacılık ve transit alanında Orta Koridor'un geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir' açıklamasında bulundu. Türkiye konumu itibarıyla çok önemli bir noktada. Marmaray gibi Asya ve Avrupa yakasını birleştiren tüm projeler aslında bu büyük adımın da bir parçası. Burada akıllara Kanal İstanbul projesi de geliyor. Kanal İstanbul projesinin Orta Koridor'a olası katkısı üzerine görüşmeleriniz oldu mu ya da projenin bir parçası olacağı düşünülebilir mi? Yakın dönemde Orta Koridor ile ilgili hangi adımların atılmasını öngörüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, dünyadaki ticaret hacminin şu anda 12 milyar ton olduğunu, bu rakamın 2030'da 25 milyar tona çıkacağını söyledi.

Ticaret hacminin hareketliliğinin yüzde 90'a yakınının denizden sağlandığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sonuçta bugün İstanbul Boğazı'ndaki sıkıntılar belli. Önümüzdeki yıllarda bu çok daha artacak. Ayrıca bizim doğu-batı aksında Orta Koridor'daki hedeflerimiz var. Kuzey Koridor'da yaşanan sıkıntılardan dolayı Orta Koridor'a büyük bir yük binecek. Bunların hepsi düşünüldüğünde, özellikle kuzey-güney aksında Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Önümüzdeki günlerde, yıllarda bu çok çok daha gündemimizde olacak. Bizim de bir taraftan planlamalarımız, fizibilitelerimiz devam ediyor. Dünyanın şu anda en çok odaklandığı konu çevrecilik. Biz, Kanal İstanbul ile çevrecilikte de dünyaya örnek bir ders vereceğiz. Boğaz'da bir defa ciddi manada bir çevre tehdidi var. Her an her şey olabilir. Biz, hiçbir zaman Sarayburnu'ndaki, Selimiye'nin önündeki Independenta yangınını unutmayız. Zaman zaman yalılara bindiren gemileri unutmayız. Ama şimdi bizim Kanal İstanbul ile bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız. Bugün Bakırköy, Samatya sahillere baktığınızda günlerce beklemeler, birikmeler var. Bir de Karadeniz'deki birikmeler var. Yarın bunlar çok çok daha artacak. Bir de gemi boyutları çok büyüdü. Yüzde 30'u da tehlikeli madde taşıyor. Riskin boyutları çok daha arttı. Bundan 10 yıl önceki 3 tane gemi, şu anda tek gemi oldu. Sayı bir miktar azaldı ama risk daha da büyüdü. Gemi sayısı azaldı ama taşınan yük miktarı tam yüzde 40 arttı son 10 senede."

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downunder
14.10.2022 16:00
Kacacagin ulkede yaparsin kanali, adinida Istanbul koyarsin.  
 
Kelebek
14.10.2022 15:23
Önümüzdeki yıllarda kendisi iktidarda olmayacağı için sorun değil  
 
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