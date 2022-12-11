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Galatasaray'a 3 yıldızından müjdeli haber

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:02
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Galatasaray'da 3 futbolcudan iyi haber geldi

Galatasaray'a 3 yıldızından müjdeli haber
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ne kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Kamp kapsamında dün Adana Demirspor ile yapılan hazırlık maçında uzun süre alan futbolcular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular pas çalışmasıyla başladığı antrenmana top kapma oyunuyla devam etti. Az sayıda oyuncunun katıldığı idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için izinli olan Victor Nelsson ve Dries Mertens ile tedavi süreci devam eden Sergio Oliveira kampa katıldı. Nelsson takımla, Mertens ise bireysel çalışma yaptı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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