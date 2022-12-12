12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Galatasaray'a 4 müjdeli haber birden

Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:20
Takip Et

Sarı Kırmızılılara sakat oyunculardan iyi haber geldi

Galatasaray'a 4 müjdeli haber birden
+
Aa
-

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan kaptan Fernando Muslera, kampa katılarak takımla ilk idmanına çıktı.

Sakatlığı geçen Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı.

Tedavilerine devam edilen futbolculardan Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, çalışmalarına yarın İtalya 1. Futbol Ligi (Seire A) takımlarından Lazio ile yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
3
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
5
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
6
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
7
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
﻿Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
﻿Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
﻿Pendikspor Sakaryaspor'a geçit vermedi
﻿Pendikspor Sakaryaspor'a geçit vermedi
﻿Pendikspor Sakaryaspor'a geçit vermedi
﻿Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu
﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu
﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.