Türkiye kendi emeklisine ay sonunu göstermezken, Avrupalı emeklilerin tatil cenneti oldu

Türkiye, Avrupalı emeklilerin en uygun bütçeyle yaşayabileceği ülke olarak gösterildi.

PatronlarDunyasi.com'da yayınlanan habere göre gayrimenkul danışmanlık şirketi Property Guides'ın aktardığına göre Avrupalı emeklilerin en uygun şartlarda yaşayabileceği ülke Türkiye.

Şirketin değerlendirmesinde Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa/Güneybatı Asya'da yer aldığı belirtilirken, 85 milyon nüfuslu Türkiye'nin tüm Avrupa ülkeleri arasında en düşük suç oranlarından bazılarına da sahip olduğu vurgulandı.

WTM Küresel Seyahat Raporu'na göre Türkiye, pandemiden bu yana ziyaretçi sayısında da etkileyici bir artış (yüzde 70) gördü. Bu da Türkiye'yi Avrupa'da Fransa'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke haline getirdi.

Bu statü burayı ulusların hareketli bir buluşma yerine ve canlı bir kültürel destinasyona dönüştürdü; tüm bunlar yabancı emekliler için önemli faktörler. (Başkenti İstanbul aynı zamanda Travel + Leisure'ın 2024'te Gidilecek En İyi Yerler listesinde yer alıyor.)

İKİNCİ ALMANYA ÜÇÜNCÜ YUNANİSTAN OLDU

Türkiye Sotheby's International Realty Operasyon Direktörü Can Türken de İstanbul, Antalya ve Bodrum'un Türkiye'de emeklilerin en popüler destinasyonlarından bazıları olduğunu belirtti.

Türken, şunları söyledi: " İstanbul, markalı rezidanslar, villalar ve sahil mülkleri olmak üzere tüm Türkiye'nin en çok aranan mülklerinden bazılarına sahiptir. Olanaklar genellikle yakın zamanda yenilenmiş veya yeni mutfak ve banyolar, özel otopark, kapalı havuzlar, sauna ve Türk hamamı arasında değişmektedir.

Ülkenin Akdeniz'deki Turkuaz Sahilinde güzel bir tatil şehri olan Antalya, güneşli plajlara, restoranlara, otellere ve birçok Roma ve Osmanlı simgesel yapısının bulunduğu tarihi bir şehir merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Antalya neredeyse tüm yıl boyunca sıcak havasının ve güzel doğal ortamı ile kentsel olanakların karışımının burayı popüler bir seçimdir.

Kristal berraklığındaki suları, lüks tatil köyleri, tasarım alışverişleri ve şık yemek mekanlarıyla ünlü, Türk Rivierası'nın son moda lüks tatil beldesi Bodrum ise ayrıcalık ve mahremiyet arayan emeklilerin ilk tercihidir"

Emlak Rehberleri'nin emekli olmak için en iyi yerler listesindeki ikinci ülke, çok sayıda yeşil alanı ve sakinlerine sunulan en fazla hastane yatağı sayısıyla Almanya olurken, Yunanistan ise 1108 dolarlık geçim skalasıyla üçüncü sırada yer aldı.