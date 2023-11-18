Türkiye Kıbrıs'ta deniz üssü kuruyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu açıkladı

Yalova’da düzenlenen ‘Deniz Astsubay Okullarının Kuruluşunun 133’üncü Yıl Dönümü Töreni’ne katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Karadeniz Bölgesi’nde muhtelif sıkıntılar var. NATO, Karadeniz’de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz’de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO’yu veya Amerika’yı Karadeniz’de istemediğimizi beyan ediyoruz. Amacımız şu, Montrö’ye uyulsun. Karadeniz’de biz bütün güvenliği sağladık. Biz Türkiye olarak Karadeniz’de bütün güvenliği sağlarız. Karadeniz’i bir Orta Doğu’ya çevirmesinler. Karadeniz’e herhangi bir ülkenin veya NATO’nun girmesini istemiyoruz” dedi.

Mildefin’den Çelik Çelikyaman’ın haberine göre Tatlıoğlu’nun Karadeniz kadar önemli bir başlığı ise satır aralarında kaldı.

Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana ara ara dillendirilen çalışması hayata geçerken, Türk Deniz Kuvvetleri Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde deniz üssü kuracak.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Kıbrıs’ta, Gazimağusa’nın Kuzeydoğu’sunda yeni bir deniz üssü inşa ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri, daimi olarak orada konuşlanacak” dedi.