İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Lamine Yamal'ın milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Yamal'ın sakatlığı nedeniyle Türkiye ve Gürcistan maçlarında olmayacağı açıklandı.

İşte İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama;

"RFEF Tıbbi Servisleri, 10 Kasım Pazartesi günü saat 13:47'de, milli takımın resmi kampının başladığı gün, Lamine Yamal'ın aynı sabah pubis bölgesindeki rahatsızlığının tedavisi için invaziv bir radyofrekans prosedürüne tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlıklarını dile getirmek istemektedir.

Okan Buruk gözünün yaşına bile bakmadı! Galatasaray'da ayrılık: Sezon sonu beklenmeyecekOkan Buruk gözünün yaşına bile bakmadı! Galatasaray'da ayrılık: Sezon sonu beklenmeyecekSpor

Türkiye maçı öncesi İspanya'da Lamine Yamal şoku! - Resim : 2

TFF bahis yaptığını açıklamıştı! Necip Uysal Çağlayan Adliyesi'ne gittiTFF bahis yaptığını açıklamıştı! Necip Uysal Çağlayan Adliyesi'ne gittiSpor

Söz konusu prosedür, milli takımın sağlık ekibine önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilmiş olup, prosedürün ayrıntıları ancak dün gece saat 22:40'ta alınan ve 7-10 gün dinlenme önerisini içeren bir raporla öğrenilmiştir.

Bu durum karşısında, oyuncunun sağlığı, güvenliği ve refahını her zaman ön planda tutan İspanya Futbol Federasyonu, oyuncuyu mevcut kadrodan çıkarma kararı almıştır.

Oyuncunun durumunun olumlu yönde gelişeceğini umuyor ve hızlı ve tam bir iyileşme diliyoruz."

Öğretmen hakem evliliğine son düdüğü bahis yüzünden çalmış!Öğretmen hakem evliliğine son düdüğü bahis yüzünden çalmış!Spor
Bahis soruşturması derinlemesine inceleniyor! Interpol devreye girdi: Yurt dışında 5 büyük şirketten isimler istendiBahis soruşturması derinlemesine inceleniyor! Interpol devreye girdi: Yurt dışında 5 büyük şirketten isimler istendiSpor
İstanbul'dan Diyarbakır'a Diyarbakır'dan Yalova'ya! İşte isim isim bahis yapan futbolcular ve kulüpleriİstanbul'dan Diyarbakır'a Diyarbakır'dan Yalova'ya! İşte isim isim bahis yapan futbolcular ve kulüpleriSpor