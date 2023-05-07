Türkiye Ortadoğu kampına döndü. Peş peşe mikrofon uzatılan 12 kişi de yabancı çıktı.

Editör: Erkavim Yıldırım

Hükümet’in olmayan göç stratejisi ve uyguladığı açık kapı politikası ülkeyi adeta Ortadoğu kampı haline getirdi.

Esenyurt’ta yapılan bir sokak röportajı ise bu durumu kanıtlar nitelikteydi. Medyali Tv isimli bir youtube kanalı seçimler öncesinde sokak röportajı yaptı.

Röportajda, vatandaşların hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceği sorulurken, yabancıların yoğunluğu dikkatleri çekti. Spikerin peş peşe mikrofon uzattığı 12 kişinin de yabancı oluşu, Türkiye’nin geleceği hakkında herkesi düşündürdü.

Videodaki şahısların ise Suriye, Irak, Filistin gibi Ortadoğu ülkelerinden olması dikkat çekti.