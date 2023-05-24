Çiftçi teyze ekonomiyi özetledi: Peynir 200 lira diyorlar, çığırıyorlar. Artık onu da bulup yiyebilirlerse

Çiftçilik yapan bir vatandaş, verdiği sokak röportajında, 30 yıldır para kazanamadıklarını dile getirerek çiftçinin artan maliyetlerden girdiği dar boğazı anlattı.

Sosyal medyada çokça paylaşım alan röportajda Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta kritik bir döneme gireceğini ortaya koyan vatandaş, "Peynir 200 lira diyorlar, çığırıyorlar. Onu da bulup yiyebilirlerse şimdiden sonra. Çiftçi tamamen bıraktı. Bana sorarsan bende bırakacağım" dedi.

"SANDIĞA GİTTİKLERİ ZAMAN BİR DÜŞÜNECEKLER"

Çiftçinin artık iş bıraktığını ifade eden vatandaş, "Sandığa gittikleri zaman bir düşünecekler" diyerek seçmenin dikkatini çekti. Vatandaşın sokak röportajında söyledikleri şu şekilde:

"Oğlum 30 senedir çiftçi para kazanamıyor. 30 senedir! Biz Ecevit zamanında kazandık çiftçilikten.

Hem İstanbul’da 3 tane oğlan okuttuk hem çiftçilik yaptık hem traktör aldık hem tarla aldık.

Nerede ya 30 senedir? Hani nerede, üretim nerede? Köylerde hiç kimse yok ya. Cenaze kaldıracak insan yok köylerde.

Oğlum gübre olmuş bir buçuk milyar. 25 kiloluk şey. İşçi yok. 300 lira yevmiye. Yok, işçi yok. Mazot olmuş 24-25 lira. Ben ne kazanacağım?

Vallahi vatandaşa sormak lazım. Sandığa gittikleri zaman bir düşünecekler.

Bugün besicilerimiz 500 liraya alıyor bir süt yemini. Peynir 200 lira diyorlar, çığırıyorlar. Onu da bulup yiyebilirlerse şimdiden sonra. Çiftçi tamamen bıraktı. Bana sorarsan bende bırakacağım.

Ben para kazanamıyorum ki 30 senedir. Gidiyorum geliyorum. Para kazanamıyorum, uşaklık işliyorum güneşin bağrında."