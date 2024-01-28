Türkiye Sırbistan'ı devirdi. Genç sultanların dev zaferi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Türkiye Sırbistan'ı devirdi. Genç sultanların dev zaferi
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek, finallere katılma hakkı elde etti.

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Ankara'da 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek, finallere kalmayı başardı.

Milliler ilk seti 25-15 kazandı. Ancak sonraki 2 seti 25-23 ve 25-20 kaybetti.

4. seti 25-21 kazanan milli takımımız, karar setini de 15-10 önde bitirdi ve rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Millilerimiz böylece 2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur maçlarını şampiyon olarak tamamlamış oldu ve Bulgaristan ile İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkını elde etti.

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