Sacha Boey rekor bedelle Bayern Münih'te. Mali detaylar resmen açıklandı

Galatasaray, Sacha Boey'in Alman devi Bayern Münih'e transfer olacağını açıkladı.

Anlaşma şartlarını açıklayan Galatasaray, Boey'den 30 milyon euro ve ek olarak 5 milyon euro şarta bağlı bonus kazanacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50’sini şirketimize ödeyecektir.''

BAYERN MUNIH DUYURDU

Bayern Münih, Sacha Boey'i video ve fotoğraflarla açıkladı.

Alman devi, Boey ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.