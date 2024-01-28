Galatasaray Torreira kararını verdi

Kaynak: Sabah
Galatasaray Torreira kararını verdi
Sarı-kırmızılı takım, Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Torreira'nın sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı.

Galatasaray, sözleşmesi 2.5 yıl sonra bitecek olan Lucas Torreira ile yeni bir kontrat imzalamak üzere olduğu iddia edildi.

Sarı-kırmızılı ekip yakında Torreira’nın 2028 yılına kadar sürecek 4.5 yıllık yeni sözleşmesini duyuracak.

Şu anda yıllık 2 milyon 750 bin Euro alan 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun, garanti ücretinin 3 milyon Euro’yu aşacağı, imaj hakkı ve maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro civarında gelir elde edeceği ifade edildi.

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LAZIO TEKLİF YAPMIŞTI
Galatasaray’daki arkadaşlarıyla, özellikle Muslera ve İcardi ile çok iyi ilişkiler kuran Torreira’ya yazın Lazio’dan teklif gelmişti ancak 27 yaşındaki yıldız oyuncu Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti.

2022 yılında Arsenal’den Galatasaray’a transfer olan Lucas Torreira, sarı kırmızılı formayla 62 maçta forma giydi ve 2 asist kaydetti.

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