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Türkiye Taş Kömürü Kurumu 34 işçi alacak

Türkiye Taş Kömürü Kurumu bünyesinde, daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 34 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:29
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Türkiye Taş Kömürü Kurumu daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 34 personel alacak

Türkiye Taş Kömürü Kurumu 34 işçi alacak
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Türkiye Taş Kömürü Kurumu, nitelikli işçi statüsünde olmak üzere 34 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022 olarak belirtildi.

Kamuilan'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından yapılan açıklamada: ''2022 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere tabloda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ve doğrudan kura çekimi yoluyla toplam 34 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 12/12/2022 - 16/12/2022 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacaktır.'' denildi.

Başvuracak adayların; başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

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