Türkiye ve Libya'nın yenilenebilir enerji stratejisinde rol oynayabileceği değerlendiriliyor

Ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına bağımlı olan Kuzey Afrika ülkesi Libya, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için düdüğü çaldı.

Elektrik talebinin yaklaşık yüzde 80'ini petrolden sağlayan ülke, artan talebi karşılayabilmek amacıyla enerji portföyünde yenilenebilir kaynakların payını artırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi’nde başkent Trablus'ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyel konuda olduğuna ve bu alandaki işbirliği fırsatlarına vurgu yapmıştı.

Bayraktar, Libya'nın Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu tecrübesinden istifade edebileceğini, şirketlerin de bu konuda motive edildiğini söylemişti.

"KAPSAMLI BİR STRATEJİ GELİŞTİRDİK"

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdul Selam El-Ensari, ülkesinin ortaya koyduğu yenilenebilir enerji hedeflerini ve işbirliği fırsatlarını paylaştı.

El-Ensari, Libya'nın büyük bir güneş enerjisi potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Libya'nın ortaya koyduğu Enerji ve Enerji Verimliliği Stratejisi'ne atıfta bulunan El-Ensari, ülkenin 2035’e kadar enerji portföyünün yüzde 20'sini yenilenebilir kaynaklardan oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.