Türkiye’de 3 günlük Milli Yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararnamesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail’in Katliamı Dünyayı Ayağa Kaldırdı

İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan El Ehli Arab Hastanesi’ne dün akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500’den fazla sivil hayatını kaybetti. Saldırının görüntüleri dünya medyasında geniş yer buldu. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve birçok ülke, İsrail’in saldırısını kınayarak, ateşkes çağrısında bulundu.

Filistin Halkının Acısını Paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in saldırısına sert tepki göstererek, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de 3 günlük Milli Yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir.” dedi.

Kararnamede ise şu ifadeler kullanıldı;

"İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle millî yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim."