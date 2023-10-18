Türkiye’de 3 günlük Milli Yas ilan edildi

İsrail’in Gazze’deki El Ehli Arab Hastanesi’ne yönelik bombalı saldırısında 500’den fazla sivilin öldüğü haberinin ardından, Türkiye’de 3 günlük Milli Yas ilan edildi.

KAYNAK: DHA
Türkiye’de 3 günlük Milli Yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararnamesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail’in Katliamı Dünyayı Ayağa Kaldırdı

İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan El Ehli Arab Hastanesi’ne dün akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500’den fazla sivil hayatını kaybetti. Saldırının görüntüleri dünya medyasında geniş yer buldu. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve birçok ülke, İsrail’in saldırısını kınayarak, ateşkes çağrısında bulundu.

Filistin Halkının Acısını Paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in saldırısına sert tepki göstererek, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de 3 günlük Milli Yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir.” dedi.

Kararnamede ise şu ifadeler kullanıldı;

"İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle millî yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

erdogan.jpg

Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Elazığ’da korkutan yangın Yaşam
Elazığ’da korkutan yangın
Bakan Fidan, Arjantinli mevkidaşı Cafiero ile görüştü Yaşam
Bakan Fidan, Arjantinli mevkidaşı Cafiero ile görüştü
CHP oylarıyla Meclis'e giren Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım! Bunu yazarken hiç mi utanmadın? Gündem
CHP oylarıyla Meclis'e giren Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım! Bunu yazarken hiç mi utanmadın?
Bu bütçe ile çıkış yolumuz yoktur Yazarlar
Bu bütçe ile çıkış yolumuz yoktur
1919’un 100. Yılında ne olmuştu… Yazarlar
1919’un 100. Yılında ne olmuştu…
Sabır taşı bile çatlardı Gündem
Sabır taşı bile çatlardı
Erbakan ve Putin’in altı temel ilkesi... Yazarlar
Erbakan ve Putin’in altı temel ilkesi...