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Trafik kazası yapan sürücü yandı. Türkiye’de bir ilk: İş bile bulamayacaklar

Türkiye’de bir ilk sayılacak olan trafikte sicil belgesi gündeme geldi. Yasal düzenlemenin çıkmasıyla birlikte trafikte “riskli kişiler” için iş bulmak pek de kolay olmayacak.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:42
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Türkiye’de bir ilk: İş bile bulamayacaklar. Trafik kazası yapan sürücü yandı

Trafik kazası yapan sürücü yandı. Türkiye’de bir ilk: İş bile bulamayacaklar
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Trafik sigorta primlerinde iyi sürücü ve kötü sürücü ayrımı için geçtiğimiz ay kritik bir karar alınmıştı. Mevcut 7 basamaklı sistemin sorunları çözmemesinden dolayı 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getirilerek, 5 yıl şartı ile kaza yapmayan sürücüye yüzde 50 indirim uygulanacak. 0’ıncı basamakta bulunanlara ise yüzde 200 zamlı tarife uygulanacak. Bu düzenlemenin ardından trafikte topyekûn bir değişiklik yapılacağı öğrenildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yaptığı açıklamasında şoförlerin işe girişleri için trafik sicil belgesi uygulamasına geçileceğini duyurdu.

 Bunun bir devrim olduğunu vurgulayan Eroğlu, kamuoyunun bunun önemini çok anlamadığını belirterek, "Şoförlerin trafik geçmişini işletmelere sunma zorunluluğu ya da imkanı getireceğiz. Trafik geçmişi şu anda sunulmuyor ama bu imkân getirildikten sonra kişi kendi geçmişini görebilecek. Dolayısıyla bir kazadan dolayı repütasyonunun olumsuz etkileneceğini düşünen otobüs işletmesi, şoförlerden bu belgeyi istediği zaman trafik canavarları iş bulamayacak." dedi.

“TRAFİK SORUNUNU YASAL OLARAK ÇÖZECEĞİZ”
“Şu anda trafik alanında netliği sağlayacak düzenlemeler yapmamız lazım. Nitekim bu kapsamda kanun maddeleri genel şart değişikliği çıktı. Sadece şu anda trafikte ihtiyacımız olan şey kültür değişikliği yapabilmek, riskli sigortalı ile risksiz sürücü arasında ayrım yapabilmek, Trafik sigortasını insanları iyi arabaya sevk etmek üzere bir kaldıraç gibi kullanabilmek.” ifadelerini kullanan Eroğlu, şunları dile getirdi:

“Buna ihtiyacımız var. Bu yönde trafik sigortasında bir iş planı, bir yol haritası ortaya koyduk. Amacımız, trafikte serbest tarifeyi geçirerek öngörülebilir bir piyasa sağlamaya yönelik adımlar atmak. Bu konuda ben çok umutluyum. Önemli bir yol haritası tatbik edersek kişi temelli poliçe, doğrudan tazmin, bunları konuşuyoruz. Bunları tatbik ettiğimizde ve uyguladığımızda trafik sorununu kökten yasal olarak çözeceğiz. Ben buna çok inanıyorum.”
 

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