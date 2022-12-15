Afyonkarahisar’da korkunç kaza

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsünün bacağı koptu.

Kaza, Bolvadin ilçesi Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ü.Ç., idaresindeki 17 AD 367 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.K., isimli kadın sürücünün kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletteki kadın yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının bacağının koptuğunu tespit ederken, ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. M.K.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.



(Kaynak: İHA)