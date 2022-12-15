15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Afyonkarahisar’da korkunç kaza

Afyonkarahisar’da bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü feci şekilde yaralandı. 

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 12:31
Takip Et

Afyonkarahisar’da feci kaza: Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

Afyonkarahisar’da korkunç kaza
+
Aa
-

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsünün bacağı koptu.

Kaza, Bolvadin ilçesi Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ü.Ç., idaresindeki 17 AD 367 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.K., isimli kadın sürücünün kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletteki kadın yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının bacağının koptuğunu tespit ederken, ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. M.K.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
1
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
2
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
3
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
4
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
5
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
7
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Aksaray Üniversitesi 11 akademik personel alacak
﻿Aksaray Üniversitesi 11 akademik personel alacak
﻿Aksaray Üniversitesi 11 akademik personel alacak
﻿Böyle bir vaka daha önce hiç görülmedi
﻿Böyle bir vaka daha önce hiç görülmedi
﻿Böyle bir vaka daha önce hiç görülmedi
﻿Uzmanından süperenfeksiyon uyarısı
﻿Uzmanından süperenfeksiyon uyarısı
﻿Uzmanından süperenfeksiyon uyarısı
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.