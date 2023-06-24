Türkiye’de en çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu

Artan dolar kuru nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaştı. İkinci el otomobillerde en çok satılan modeller açıklandı.

Türkiye’de en çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu

Dolardaki hareketlilik ve vergi oranları otomobil almayı hayal yaptı. Sıfır otomobil alamayan alıcılar ikinci el otomobil piyasasına yöneldi.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye’de 2. El otomobil piyasasında en çok satılan otomobiller belli oldu.

İŞTE LİSTE:

1- RENAULT CLİO

2. el otomobil piyasasındaki ilanların yüzde 15’i Renault Clio’ya ait olduğu bildirildi.

2- OPEL ASTRA

2. el otomobil ilanlarına bakıldığında ilanların yüzde 13’lük kısmı Opel Astra’ya aittir.

3- RENAULT MEGANE

Türkiye’de açılan 2. el otomobil ilanlarının yüzde 12’sine sahip olan Renault Megane 2022 yılından beridir konumunu koruyor.

4- FORD FOCUS

Focus ile listemize giriş yapan Ford, sevilen sedan modeli ile 2. el otomobil ilanlarının yüzde 11’ine sahip durumda.

5- TOYOTA COROLLA

Türkiye’de üretilen Toyota Corolla listemizde 5. sıranın sahibi. 2. el otomobil ilanlarının yüzde 10’u Toyota Corolla ilanı olmuş.

6- BONUS- FİAT EGEA

Egea’lar 2. el otomobil ilanlarının yüzde 10’luk kesimine sahip. Clio’dan fazla satış sayısına ulaşan Egea, 2. el piyasasında Clio’ya göre biraz daha yavaş bir piyasaya sahip olabilir.

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