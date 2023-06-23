1 milyonun altında araba almak isteyenlere son fırsat. Peugeot’un Haziran ayı fiyatları açıklandı

Editör: Ayşe Memiş

Çip kiriz, Ukrayna- Rusya savaş derken döviz kurundaki hareketlilik de devam ediyor. Dolar 25.11 Türk Lirası seviyelerine kadar çıktı. Euro ise 25 TL seviyelerinde ileriliyor.

Derinleşen ekonomik kriz eşiğinde Euro ve Dolar karşısında Türk Lirası eridi bitti. Asgari ücret 11.402 TL olmasına rağmen cebe girmeden eriyip gidiyor.

Alım gücü düşen vatandaş her geçen gün isyan ederken zamlar otomobil fiyatlarını da vurdu.

Her ay yeni fiyatlarını duyuran otomobil markaları zam üstüne zam yapıyor.

Peugeot’un Haziran ayı fiyatları açıklandı. Listeye göre 1 milyonun altında 7-8 araç kaldığı görüldü. Ancak bazıları kombo model.

Listeye bakıldığında 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 811.000 TL iken 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 980.000 TL.

En pahalı modellerden birinin 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.892.000 TL olduğu görüldü.

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