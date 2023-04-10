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Mart ayında Türkiye’de en çok satılan otomobiller belli oldu. Rekor satışta bakın zirvede kim var

Türkiye’de Mart ayında satılan otomobil sayısı ve markaları açıklandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:10
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Türkiye’de Mart ayında en çok satılan otomobiller belli oldu

Mart ayında Türkiye’de en çok satılan otomobiller belli oldu. Rekor satışta bakın zirvede kim var
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Türkiye'de sıfır otomobil satışlarının mart ayı listesi ortaya çıktı.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği satış rakamlarını paylaştı.

Mart ayında toplamda 79 bin 226 adet sıfır otomobil satıldı. Bu rakam geçen senenin mart ayına göre yüzde 57,91 oranında bir artışı temsil ediyor.

Ayrıca her iki yılın ilk 3 ayı yani ocak, şubat ve mart toplam otomobil satışlarına bakıldığında da ciddi bir artış var. 2023 yılının ilk 3 ayındaki toplam sıfır otomobil satışı, 2022 yılındaki satıştan 100 bin kadar fazla.

İŞTE LİSTE:

1-FİAT

Fiat 2023 yılının mart ayında Türkiye’de en çok satılan otomobil markası oldu. 2023 mart ayında 14 bin 720 adet satış yapan Fiat geçen yılın mart ayına göre satış miktarını 10 bin adet arttırdı.

2-RENAULT

Reanult listenin 2. sırasında yer aldı. 6 bin 947 adet otomobil satışı yapan Renault geçen yılın mart ayına göre satış miktarını 3 bin adet düşürdü.

3-VOLKSWAGEN

Özellikle Türkiye’de çok sevilen Passat Sedan’ın satıştan kaldırılması ile birlikte satış rakamlarının düşmesi beklenen Volkswagen 6 bin 176 adet satış ile listenin 3. sırasına yerleşti.

4-OPEL

Opel bu yıl özellikle yeni Corsa ve Mokka ile yaptığı ataklar sayesinde geçen yılın mart ayı listesine göre adını 2 sıra ileriye taşıdı. Bu sene mart ayında 4 bin 706 adet satış yaptı.

5-HYUNDAİ

Listenin 5. ve son misafiri Koreli üretici Hyundai oluyor. Hyundai, 4 bin 537 adetlik satış ile listenin 5. sırasına yerleşti.

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