Türkiye'de şike yapan ilk takımı Kemal Belgin açıkladı

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Türkiye'de şike yapan ilk takımı Kemal Belgin açıkladı
Türk futbolunun ayaklı tarihi Kemal Belgin canlı yayında anlattı.

Spor yazarı Kemal Belgin'den çarpıcı bir itiraf geldi.

Belgin, "Türkiye'de, belgeli ve kanıtlı tek şike, 8 Nisan 1951'de Fenerbahçe tarafından yapılmıştır" dedi.

İşte Kemal Belgin'in flaş açıklamaları:

Galatasaray ile Beşiktaş yarışırken, Fenerbahçe son hafta Beşiktaş karşısına bilerek lisansı olmayan 2 futbolcuyla çıktı.

Bu da hükmen mağlubiyeti kabul etmek demekti. Son Telgraf Gazetesi de şöyle yazmıştı:

'Herkes, Fenerbahçeyi tam kadro çıkacak sanarken, Fenerbahçe lisansı olmayan 2 oyuncuyla sahaya çıktı. Tribündeki 25 binden fazla insan hayal kırıklığı yaşıyordu.

Dün akşam, spor tarihimize kara bir leke olarak geçti. Puan durumunu ve fikstürü suistimal eden Fenerbahçe, Galatasaray karşısında şampiyonluğu Beşiktaş'a vermeyi uygun görmüştü.

'Ötekiler; o buna verdi, bu ona verdi, yok Galatasaray için söylenen 'Malatya'ya arabalar gitti' falan hepsi asılsızdır. Şikesi tescilli tek olay budur.

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