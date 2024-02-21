Fenerbahçe çeyrek finalde avantajı kaptı. Dörtlü Final'e 1 adım kaldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe çeyrek finalde avantajı kaptı. Dörtlü Final'e 1 adım kaldı
Fenerbahçe Alagöz Holding; FIBA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Perfumerias Avenida'yı mağlup etti.

FIBA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı; çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı ağırladı.

Metro Enerji Salonu'nda konuk ettiği rakibini 98-91'lik skorla yenmeyi başaran Sarı-Lacivertli ekip avantajı eline geçirdi.

2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Serinin ikinci karşılaşması 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde yapılacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding: 98 - Perfumerias Avenida: 91
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Karolina Paulina Gajdosz (Polonya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 22, Collier 21, McBride 27, Milic 15, Sevgi Uzun 5, Badiane 4, Laksa 2, Alperi Onar 2
Perfumerias Avenida: Carter 10, Delaere 4, Gil 8, Prince 22, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Hatar 4, Kone 3, Leonor Rodriguez 17
1. Periyot: 30-24
Devre: 53-44
3. Periyot: 77-64

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