Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki ilk muhtemel rakibi belli oldu

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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki ilk muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayıp direkt son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden ilki netleşti.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda rövanş maçlarının heyecanı başladı.

Bugün tek karşılaşma oynandı. İsrail ekibi Maccabi Haifa; Belçika temsilcisi Gent ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp adını Son 16 Turu'na yazdırdı.

Maccabi Haifa ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Konuk ekibin golünü 4. dakikada Frantzdy Pierrot attı. Ev sahibi de 69. dakikada Abdoulaye Seck ile karşılık verdi.

Bu sonuçla ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin, Son 16 Turu'ndaki ilk muhtemel rakibi de Maccabi Haifa oldu.

Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Bu yüzden Sarı-Lacivertli ekip bu turda mücadele etmedi.

Fenerbahçe'nin diğer muhtemel rakipleri yarın oynanacak karşılaşmaların ardından netleşecek.

Fenerbahçe ile birlikte gruplarını lider bitiren takımlar şöyle:

Lille, M.Tel-Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina ve PAOK.

Son 16 Play Off Turu'nda yarının programı ve ilk maçlarda alınan skorlar şöyle:

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda): 2-2
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya): 1-0
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre): 0-0
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-4
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-2
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1
23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç): 2-3

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi 23 Şubat Cuma günü yapılacak.

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