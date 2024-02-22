Barcelona'nın dünyaca ünlü eski yıldızı cinsel saldırıdan suçlu bulundu. 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Barcelona’da bir diskotekte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Eski Barcelona ve Sevilla oyuncusu, dört yıl altı ay hapis cezasına mahkum edildi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Dani Alves, 30 Aralık 2022 tarihinde Barcelona’da bir diskotekte 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlandı.

Alves, 20 Ocak’ta Meksika’dan Barcelona’ya döndükten sonra gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Alves’i tutuklama kararı verdi.

Alves, ifadesini üç defa değiştirdi ve son olarak “kadınla rızasıyla birlikte olduğunu, eşine ihanet ettiği için pişman olduğunu ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini” itiraf etti.

39 yaşındaki Alves, güvenlik nedeniyle 23 Ocak’ta Brains 1 Cezaevinden Brains 2 Cezaevine transfer edildi.

İspanya’daki yasalara göre Alves, 1 ila 12 yıl arasında değişen bir hapis cezası alabilirdi.

Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda forma giyen Alves’in, cinsel saldırı suçlaması nedeniyle Barcelona’da tutuklanmasının ardından Meksika takımı UNAM ile olan sözleşmesi sonlandırılmıştı.