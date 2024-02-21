Vakıfbank'ın güzel voleybolcusu gönlünü Fenerbahçeli sporcuya kaptırdı. Büyük aşk ortaya çıktı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonu şampiyon bitiren Vakıfbank, çeyrek finalde İtalyan takımı Imoco Conegliano ile mücadele etti.

Temsilcimiz, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti ve Imoco Volley Conegliano tur için büyük avantaj sahibi oldu.

Maçın setleri ise 25-23, 17-25, 18-25 ve 18-25 bitti.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI JORDAN THOMPSON'I İZLEDİ

Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Dyshawn Pierre, VakıfBank'ın Amerikalı yıldızı Jordan Thompson'ı izlemek için tribündeki yerini aldı.

İkili, mücadele sonrasında tribünde sohbet etti.

İki sporcu da sosyal medyadan takipleşiyor.

Jordan Thompson, Dyshawn Pierre'ın son şampiyonluk gönderisini beğenmişti.

SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe Beko basketbolcusu Dyshawn Pierre, Euroleague’in 22. haftasında deplasmanda oynanan Zalgiris Kaunas maçında sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Yıldız isim son oynanan Anadolu Efes maçında kadroda yer almadı.