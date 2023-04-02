Türkiye'de üretilecek Dacia Duster ilk kez görüntülendi. Casus kamera yoldayken yakaladı

Editör: Osmancan EROL

2024 yılında ülkemizde üretilmesi beklenen ve Avrupa yollarına çıkacağı düşünülen Dacia Duster, yoğun kamuflajlı bir şekilde yollarda test edilirken fotoğraflandı.

Dacia Duster'ın üzerinde yoğun kamuflaj olsa da gövde tasarımının tamamen yenilendiği dikkatlerden kaçmadı. CMF-B platformu üzerine inşa edilecek olan yeni Duster'ın önceki versiyonlarına göre daha büyük bir araç olacağı görüldü.

Yeni Dacia Duster, markanın Bigster konseptinden izler taşırken, ön kısımda çıkan bu izler; ince gündüz LED'ler ve dört parçadan oluşan ince panjurda dikkat çekiyor.

Yan taraftaki köşeli çamurluk uçları ve C sütununa gizlenmiş arka kapı kolları da bulunuyor. Bunun dışında, yan aynalarda sinyallere yer verildiğini de görülüyor. Duster'ın CMF-B platformuna geçiş yapması demek, hibrit güç ünitelerinin de kullanılabileceği esnekliğe sahip olması anlamına geliyor.

Bu kapsamda ilk etapta olmasa bile ilerleyen süreçte Jogger'daki gibi bir elektrifikasyon işlemini Duster'da da göülüyor.

İŞTE KAMUFLAJLI YENİ DACİA DUSTER