2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye'de üretilecek Dacia Duster ilk kez görüntülendi. Casus kamera yoldayken yakaladı

2024 yılında Bursa'da üretilmesi beklenen üçüncü nesil Dacia Duster'ın kamuflajlı versiyonu yollardayken casus kamera tarafından görüntülendi. Otomobilin Avrupa'da satışa sunulmasının beklendiği ifade edildi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:27
Takip Et

Türkiye'de üretilecek Dacia Duster ilk kez görüntülendi

Türkiye'de üretilecek Dacia Duster ilk kez görüntülendi. Casus kamera yoldayken yakaladı
+
Aa
-

Editör: Osmancan EROL

2024 yılında ülkemizde üretilmesi beklenen ve Avrupa yollarına çıkacağı düşünülen Dacia Duster, yoğun kamuflajlı bir şekilde yollarda test edilirken fotoğraflandı.

Dacia Duster'ın üzerinde yoğun kamuflaj olsa da gövde tasarımının tamamen yenilendiği dikkatlerden kaçmadı. CMF-B platformu üzerine inşa edilecek olan yeni Duster'ın önceki versiyonlarına göre daha büyük bir araç olacağı görüldü.

Yeni Dacia Duster, markanın Bigster konseptinden izler taşırken, ön kısımda çıkan bu izler; ince gündüz LED'ler ve dört parçadan oluşan ince panjurda dikkat çekiyor. 
Yan taraftaki köşeli çamurluk uçları ve C sütununa gizlenmiş arka kapı kolları da bulunuyor. Bunun dışında, yan aynalarda sinyallere yer verildiğini de görülüyor. Duster'ın CMF-B platformuna geçiş yapması demek, hibrit güç ünitelerinin de kullanılabileceği esnekliğe sahip olması anlamına geliyor.

Bu kapsamda ilk etapta olmasa bile ilerleyen süreçte Jogger'daki gibi bir elektrifikasyon işlemini Duster'da da göülüyor.

İŞTE KAMUFLAJLI YENİ DACİA DUSTER

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
2
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
4
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
6
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
7
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Eylem hazırlığındaki terörist Ağrı'da yakalandı
﻿Eylem hazırlığındaki terörist Ağrı'da yakalandı
﻿Eylem hazırlığındaki terörist Ağrı'da yakalandı
﻿Taksim'de birbirine giren iki grup dinlene dinlene kavga etti
﻿Taksim'de birbirine giren iki grup dinlene dinlene kavga etti
﻿Taksim'de birbirine giren iki grup dinlene dinlene kavga etti
﻿Zafer Partisi ekonomi politikasını açıkladı
﻿Zafer Partisi ekonomi politikasını açıkladı
﻿Zafer Partisi ekonomi politikasını açıkladı
﻿Taksim'de 'uluslararası' kavga
﻿Taksim'de 'uluslararası' kavga
﻿Taksim'de 'uluslararası' kavga
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.