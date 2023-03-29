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Dacia Sandero Stepway’ın yeni fiyatı. Otomobiller zam yağmuruna takıldı

Otomobil markası Dacia Sandero Stepway’ın zamlı fiyatları açıklandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:36
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Dacia Sandero Stepway’ın zamlı fiyatları belli oldu

Dacia Sandero Stepway’ın yeni fiyatı. Otomobiller zam yağmuruna takıldı
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Otomotiv sektöründeki sert hareketlilik devam ediyor. Çip krizi, pandemi,döviz kuru nedeniyle zam üstüne zam yağıyor.

Dacia Sandero Stepway 2023 fiyatları paylaşıldı.

FİYATLARI

ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, otomobil 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor. Öte yandan LPG’li 1.0 TCE ECO-G ise 100 beygir güç 170 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkıyor. Motorun ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.

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