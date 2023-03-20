Dacia Duster'ın fiyatları açıklandı. Zamlı liste paylaşıldı

Otomobil sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Çip krizi, dolar kuru gibi sorunların ardından otomobil fiyatları zirveye çıktı.

Her ay yeni fiyatlarını duyuran otomobil markalarından Dacia Duster de güncel fiyatlarını açıkladı.

İŞTE FİYATLAR:

GEÇEN AYKİ FİYATLAR:

ÖZELLİKLER :

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.

Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG’li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.