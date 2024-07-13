Türkiye'de yetişiyor. Bunu tüketenin ömrü uzuyor. Avrupa Birliği bile tescilledi

Yemeklerimizin vazgeçilmezi, hastalıkları iyileştiren, insan vücuduna bağışıklık kazandıran sarımsak, Gaziantep’in Araban ilçesinde üreticiler tarafından tercih edilmeye başladı.

Öyle ki Gaziantep’in Araban ilçesi, "Sarımsağın başkenti" olarak bilinen Taşköprü'yle rekabete girdi. Araban sarımsağı Türkiye'nin her yerinden talep görürken, verimin yüksek olması da üreticileri sevindiriyor.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de sarımsak denilince akla Gaziantep ve Araban'ın geldiğini ifade etti.

Bölgede "beyaz altın" olarak bilinen sarımsak hasadının verimli şekilde başladığını ifade eden Karayılan, "Bu bereketli topraklar, bereketli ellerle buluşunca bambaşka bir hava alıyor. Bugün beyazlara bürünmüşüz, sarımsakların içerisinde yeşillere bürünmüşüz ve Avrupa Birliği tescili almış olan şifa kaynağı sarımsağın hasadındayız” ifadelerini kullandı.

Sadece Araban'da 22-23 bin dekar alanda sarımsak yetiştiriciliği yapıldığını belirten Karayılan, 2023 yılının verilerine göre 40 bin dekar alanda 70 bin ton sarımsağın elde edildiğini, bu sene bundan daha verimli bir yıl geçirdiklerini belirterek, “İnşallah bu yıl daha fazla verim alacağız” ifadelerini kullandı.

Karayılan, "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" deyimini hatırlatarak, harmanda iz bırakmaya geldiklerini, şu an pazarda 20 TL’den satılan ürünün ekim yapan çiftçiye çok ciddi kar bıraktığını ifade etti.

81 İLDEN TALEP VAR

Baba mesleği olarak 35 yıldır sarımsak üretip sattıklarını ifade eden üretici Ercan Akkaya da 10 sene Kahramanmaraş'ın Narlı bölgesinde, 25 senedir de Araban ilçesinde ekim yaptıklarını sarımsağa 81 ilden talep olduğunu ifade etti.

Akkaya, kendi ürettikleri sarımsağı, Adana, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Antalya başta olmak üzere birçok bölgeye gönderdiklerini ifade etti.