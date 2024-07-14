1 Euro'ya uçak bileti kampanyası başladı

Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla şehrine uçuşlarını başlatıyor ve bu yeni hat için özel bir kampanya düzenliyor.

12-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında satın alınan biletlerle, 24 Ağustos 2024 - 29 Mart 2025 tarihleri arasında Tuzla'ya 1 euro + vergiler karşılığında seyahat edilebilecek. Kampanya, yeni hattın açılışını kutlamak amacıyla düzenleniyor ve sadece 1500 koltukla sınırlı olacak.

Pegasus Havayolları, yaptığı son dakika açıklamasıyla yurt dışı uçuşlarında 1 Euro'ya bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanyanın detayları, seyahat etmeyi planlayan birçok kişi tarafından büyük ilgi gördü. Yurt dışı seyahatlerinde en büyük engellerden biri olan uçak bileti fiyatlarına çözüm getiren Pegasus, İstanbul'dan çeşitli yurt dışı destinasyonlarına 1 Euro'ya bilet imkanı sunuyor.