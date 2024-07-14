Tartıştığı adama küfür etti, pompalı tüfeği görünce arkadaşını bırakıp koşarak kaçtı

İstanbul Pendik'te çıkan yol verme tartışmasında bir adam diğerine küfür etti. Küfür edilen adam ise sinirlenerek aracından pompalı tüfeği çıkararak küfür eden adama doğru yürümeye başladı. Pompalı tüfeği gören adam ise yanındaki arkadaşını orada bırakarak koşarak kaçtı. yerinde bırakıp koşarak kaçtı. Yol verme kavgasındaki o anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

YOLLARI KESİŞTİ TARTIŞMA ÇIKTI

Pendik'de dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iki aracın yolu kesişince tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri diğerini küfretti. Ancak karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle geleceğini beklemiyordu. Pompalı tüfeği gören adam araçtaki arkadaşını orada bırakarak önce bir iş yerine girdi ardından arka kapıdan çıkarak koşarak kaçtı. Tüfekli adam ise kaçan adamı bir süre kovalasa da yakalayamadı.

Kaçan adamın arkadaşı ise pompalı tüfekli adamı sakinleştirmeye çalıştı. Tüfekli adam bir süre sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.