Türkiye’deki Ermenilerden 'Atatürk' dizisi açıklaması. Mesajları ABD'deki Ermeni lobilerine

Şirinoğlu, ABD’deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları çağrısında bulundu. Şirinoğlu, dizinin yayından kaldırılmasını demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulduklarını söyledi.

Atatürk dizisi yayınlanmayacak

Disney Plus’ın tüm dünyada gösterilmek üzere çekilen Atatürk dizisinin sadece Türkiye’de yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak Ermeni lobisinin baskısıyla Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Bu karar, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesi olan Atatürk’e saygısızlık olarak değerlendirildi.

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği’nden çağrı

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, ABD merkezli bir dizi/film platformunun aldığı kararı kabul etmediklerini belirtti. Şirinoğlu, “Tüm dünyaya örnek olmuş tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesidir. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır.” dedi.

Şirinoğlu, ayrıca ABD’deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve bu anlamda katkı sunabilmek adına daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulundu.

Şirinoğlu, şöyle dedi;

"Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulmaktadır. Zira sanatın tezahürlerinin, sanatsal üretimin en sıkıntılı zamanlarda dahi toplumlar arasında diyaloğa ve empatiye zemin yaratabileceği aşikardır. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının tanığıdır."

Şirinoğlu, kimlik ve aidiyet hassasiyetlerinin, kutsal değerlerin gündelik hesaplarla hoyratça göz ardı edilmesinin dünyada körüklediği üzücü ortamın herkes tarafından üzüntü ve endişeyle izlendiğinin altını çizerek, "Bu vesilesiyle ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve bu anlamda katkı sunabilmek adına daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız."

Dizinin yayın tarihi belli oldu

Öte yandan Atatürk dizisinin ne zaman ve nerede yayınlanacağı da açıklandı. The Walt Disney Company’den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.