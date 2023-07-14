Euro'ları ‘ezmeye’ gelen gurbetçi “Almanya'da bu kadar harcıyamıyoruz" dedi. Türkiye'de euro 30'a dayandı tabii

Editör: Ersoy Özdem

Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı. 1 ABD Doları 26 Türk Lirası’nı geçti. Durum böyle olunca gurbetçiler ve turistler Türkiye’ye bol bol harcama yapmaya geliyor.

Türkiye’de yapılan sokak röportajlarında da Almanya'da yaşayan gurbetçilerin, yaşadıkları ülkeyi kötülediklerine çok sık şahit olunuyor.

Yine bir sokak röportajında gurbetçi kadının sözleri gündem oldu.

Gurbetçi şu sözleri söyledi:

Geçim sıkıntısı olmasına rağmen her yer çok kalabalık ben Almanya'dan geliyorum, dün geldim biz bu kadar gezemiyoruz bu kadar para harcayamıyoruz, geçim sıkıntısı var evet ama bu Almanya'da da var.

Biz parayı zor kazanıyoruz ona göre de ayağımıza göre yorganı uzatıyoruz burada yaşayanlar her gün yaşıyorlar. Biz bir sene çalışıp 30 gün yaşayabilmek için geliyoruz. Öyle güzel yaşıyorlar ki bizden iyiler gerçekten bize de yağmıyor yani.