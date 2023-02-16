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Ülkesine dönen Tayvanlı ekip alkışlarla karşılandı

Türkiye'de depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Tayvanlı ekip, ülkesinde alkışlarla karşılandı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:14
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Türkiye'den Tayvanlı arama kurtarma ekibi alkışlarla karşılandı

Ülkesine dönen Tayvanlı ekip alkışlarla karşılandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Tayvanlı ekip, çalışmalarını tamamlayarak ülkesine döndü. Taoyuan Uluslararası Havaalanında özel törenle karşılanan ekip, halk tarafından alkışlarla karşılandı. Törene, Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yu Chan, Taipei Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek ve Türk Hava Yolları yetkilileri katıldı.

Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yu Chan, 130 kişilik ekibin deprem bölgesinde başarılı bir şekilde çalıştığını ve hem Türk hemde dünya medyası tarafından övgüler aldığını söyledi.

Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek ise ekip liderlerine çiçek takdim edip Türk halkı adına teşekkürlerini ileterek, "Tayvanlı ekipler Türkiye’ye ilk ulaşanların başında geliyor. Tayvan ile Türkiye arası uçakla yaklaşık 12 saat sürüyor ama Tayvan’ın yardımı çok hızlıca ülkemize ulaştı" dedi.

Tayvan depremin ilk gününde Türkiye’ye 200 bin dolar ardından da 2 milyon dolarlık bağış yapacağını duyurmuştu.

Tayvan Sağlık ve Refah bakanlığının başlattığı Türkiye’ye yardım isimli bağış kampanyasında 14 Şubat gününe kadar 682 Milyon NT (426 milyon TL) para toplanmıştı. (İHA)

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