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  • Tayvan Devlet Başkanı ve yardımcısı maaşlarını Türkiye’ye bağışladı. Bizdeki 3-5 maaşlı danışmanlar, huzur hakkı alanlar

Tayvan Devlet Başkanı ve yardımcısı maaşlarını Türkiye’ye bağışladı. Bizdeki 3-5 maaşlı danışmanlar, huzur hakkı alanlar rahat uyuyor musunuz

Bizdeki 3-5 maaşlı danışmanlar, huzur hakkı adı altında 3-5 yönetim kurulunda görev alanlar rahat uyurken, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve Yardımcısı William Lai'nin birer aylık maaşlarının Türkiye'deki depremzedelere yardım için bağışlanacak.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:22
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Tayvan devlet başkanı maaşını Türkiye'ye bağışladı

Tayvan Devlet Başkanı ve yardımcısı maaşlarını Türkiye’ye bağışladı. Bizdeki 3-5 maaşlı danışmanlar, huzur hakkı alanlar rahat uyuyor musunuz
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Tayvan'da başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tsai ve yardımcısı Lai'nin "Türkiye'nin deprem bölgesini en kısa sürede yeniden inşa etmesine yardımcı olmak için üzerlerine düşeni yapmayı umdukları" belirtildi.

Geçen yıl Tsai ve Lai, savaştan zarar gören Ukrayna'ya yönelik insani yardım faaliyetlerine destek için yine bir aylık maaşlarını bağışlamışlardı. Cumhurbaşkanı Tsai'nin aylık maaşı yaklaşık 13 bin 300 dolar civarında.

Tayvan, Türkiye'de meydana gelen deprem için 2 milyon dolar yardım ayırmış ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki kurtarma ekibi göndermişti.

Açıklamada iki aylık maaşın Tayvan tarafından Türkiye'ye gönderilen yardımlara ek yapılacağı belirtildi.

 

 

(Kaynak: Euronews Türkçe)

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Denizhan deniz
9.02.2023 12:17
Ne söylenebilir. Utanması olmayanlar bu haberden alınacaklar mı? Depremde ölenlerin hakkını yerken kul hakkı demeyen bu insanlar da ne hak var, ne de vijdan.  
 
Emekli vatandaş
9.02.2023 12:14
İnsan olmak çok güzel bir davranış. Biz yaptığımızı pazar tezgahında sergilemek derdindeyiz.  
 
zonguldak
9.02.2023 12:11
eyvahhh.demiştir bizim vekiller. nerden çıktı bunlar diye  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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