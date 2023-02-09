Tayvan Devlet Başkanı ve yardımcısı maaşlarını Türkiye’ye bağışladı. Bizdeki 3-5 maaşlı danışmanlar, huzur hakkı alanlar rahat uyuyor musunuz

Tayvan'da başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tsai ve yardımcısı Lai'nin "Türkiye'nin deprem bölgesini en kısa sürede yeniden inşa etmesine yardımcı olmak için üzerlerine düşeni yapmayı umdukları" belirtildi.

Geçen yıl Tsai ve Lai, savaştan zarar gören Ukrayna'ya yönelik insani yardım faaliyetlerine destek için yine bir aylık maaşlarını bağışlamışlardı. Cumhurbaşkanı Tsai'nin aylık maaşı yaklaşık 13 bin 300 dolar civarında.

Tayvan, Türkiye'de meydana gelen deprem için 2 milyon dolar yardım ayırmış ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki kurtarma ekibi göndermişti.

Açıklamada iki aylık maaşın Tayvan tarafından Türkiye'ye gönderilen yardımlara ek yapılacağı belirtildi.

(Kaynak: Euronews Türkçe)