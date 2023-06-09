Türkiye'den yola çıkan gemide tespit edildi. İtalya'da müdahale edilecek

Türkiye’den yola çıkan gemide 15 kaçak tespit edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemiye İtalya'da müdahale edileceğini açıkladı.

Türkiye'den yola çıkan gemide tespit edildi. İtalya'da müdahale edilecek

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türkiye’den Fransa’ya doğru yola çıkan bir gemide 15 kaçağın tespit edildiğini duyurdu. Kaçakların kesici aletlerle gemide gezdiği bildirildi. Gemiye, İtalya’da müdahale edileceği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türkiye'den Fransa'ya giden ve içinde kaçak kişiler bulunduğu tespit edilen gemiye İtalya'da müdahale edileceğini duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (AAKKM) gelen ihbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarıldı.

İTALYA’DA MÜDAHALE EDİLECEK

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli limanına doğru geminin seyrine karar verildiğine yer verilen açıklamada, "MRCC Roma tarafından gemi ile ilgili olarak talep edilen Gemi Güvenlik Planı dahil diğer dokümanlar kendilerine gönderilmiştir. Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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