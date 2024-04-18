Türk nakliye devi iflas etti. Çalışanlar işten atıldı

Kaynak: Kurabaz
Türk nakliye devi iflas etti. Çalışanlar işten atıldı
Bursa’da 30 yıl önce kurulan Euro Trans adlı lojistik şirketi ekonomik krizden kurtulmayı başaramayınca iflas etti. Onlarca çalışan işine son verilerek kapının önüne kondu.

Türkiye'de iflas haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son alarak Taşımacılık devi Euro Trans iflasını duyurdu. Bursa'da 1994 yılında kurulan şirketin iflası, lojistik sektöründe önemli bir boşluğa sebep oldu.

Uçan Türkiye'de bir çok şirket kapısına kepenk vurmaya devam ediyor. Dolar ve Euro'nun önlenemez yükselişi, banka faizlerinin yükselmesi ve maliyetlerin her gün artması şirketlerin kabusu olmaya devam ediyor.

Bursa'da 30 yıl önce kurulan Euro Trans iflas etti. Şirketin bünyesinde görev yapan onlarca kişi işsizler ordusuna katıldı. Bir işçi "Başka yerde iş bulup çalışacağım da evime ekmek götüreceğim. Yaşı olanı işe almıyorlar. Devlet zor durumda olan şirketlere sahip çıkmalı" yorumunu yaptı.

SEKTÖRDEKİ YERİ SAĞLAMDI

Uluslararası nakliyat sektöründe 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Euro Trans Uluslararası Nakliyat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bursa İflas Müdürlüğü’nün kararıyla resmi olarak iflasına karar verildi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan şirket, yıllarca uluslararası lojistik hizmetleri sunarak sektörde kendine sağlam bir yer edinmişti. Ancak, ekonomik zorluklar karşısında şirket ayakta kalamayarak Türkiye lojistik sektöründeki hizmetlerine son vermiş oldu.

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