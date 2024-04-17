Türkiye'nin 69 yıllık çınarı iflas etti. Sıra sıra fabrikaları vardı

Kaynak: Karar
Türkiye'nin 69 yıllık çınarı iflas etti. Sıra sıra fabrikaları vardı
Ekonomik krizin etkileri her geçen gün daha da belirginleşmeye devam ediyor. Şimdi de 69 yıldır İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde üretim yapan Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. iflas etti.

Türkiye’nin köklü bir otomotiv şirketi, 69 yıllık çınar iflas etti. Bir zamanlar ardı ardına fabrikalarıyla üretim yapan bu şirket, ekonomik krizin ağırlığı altında kaldı.

69 yıl boyunca İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya’da faaliyet gösteren Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş., artan ekonomik zorluklar nedeniyle iflasını açıkladı. 1955 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen kamyon üreticileri arasında yer alan şirket, 1960 yılında lisans anlaşmasının iptali sonrası Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. ismiyle üretime devam etti.

1962’de OYAK tarafından yüzde 93,5 hissesi satın alınan ve 1983’te Ziraat Bankası’na devredilen şirket, 1963-1993 yılları arasında toplam 54.496 adet motorlu taşıt üretti. Ancak, bu uzun soluklu üretim serüveni, şirketin iflasıyla son buldu ve Türkiye’nin en eski kamyon üreticilerinden biri daha piyasadan çekildi.

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