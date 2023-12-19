Türkiye'nin dev şirketi iflasın pençesinde. Reina'nın eski sahibinindi

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin dev şirketi iflasın pençesinde. Reina'nın eski sahibinindi
Reina adlı meşhur eğlence yerinin eski sahibi olan Memet Koçarslan’ın enerji şirketine iflas davası açıldı. Şirket 35 yıl önce faaliyete geçmiş ve yüzlerce kişiye istihdam sağlamıştı.

HalkTV'de yer alan bilgilere göre, Reina'nın eski sahibi Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu Hadımköy Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş’nin iflası talep edildi.

Enerji şirketine iflas davası açan Deltavip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şti, alacağını alamadığı için mahkemeye başvurdu.

Hadımköy Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş’nin iflası talep edildi.

Mahkeme, davayı önümüzdeki mart ayının sonunda görüşmek üzere erteledi. İflas etmesi istenen Hadımköy Enerji, 35 yıl önce kurulmuş bir şirketti.

Mehmet Koçarslan, İstanbul’da iş, sanat ve spor camiasının tanınmış simalarını konuk eden Reina’nın eski sahibiydi.

Reina, 2017 yılında IŞİD terör örgütünün saldırısına maruz kalmış ve 39 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra Reina kapmıştı.

REINA NASIL BİR MEKANDI

İstanbul denilince zamanında akla gelen ilk markalarından biri Reina'ydı. Gerek konumu, gerek kalitesi ve başarılı yönetimi ile İstanbul gece hayatının dünyaya açılan kapılarındandı.

Reina içinde marka olmuş restoranlar ve gece kulübü ile eğlence kompleksi olarak adlandırılıyordu. Mehmet Koçarslan Su Grubu’nun amiral gemisi olan Reina’da hafta sonları 5 bin kişiye ağırlıyordu.

1031932-54c67ce2e52b8ea059eceebea50a453f-640x640.jpg

1031932-8d05779a824e32494ef59865c020f939-640x640.jpg

mmmmmm.jpg

İlgili Haberler
Kapıkule'de 'yok artık' dedirten kaçakçılık olayı. Çuvallara açıldı bakın içinden ne çıktı ?
Tarım devi iflas bayrağını çekti. Çalışanlar işsiz kaldı
Yarım asırlık kargo devi iflas etti. Kimse tahmin bile etmiyordu
Son Haberler
Bizi kıskanan Avrupa'da enflasyon en düşük seviyeyi gördü Ekonomi
Bizi kıskanan Avrupa'da enflasyon en düşük seviyeyi gördü
Karanfilin en çok hangi ağrıya iyi gelir Şifalı Bitkiler
Karanfilin en çok hangi ağrıya iyi gelir
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa mutlaka silin. Uzmanlar 17 tehlikeli uygulamaya karşı uyardı Teknoloji
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa mutlaka silin. Uzmanlar 17 tehlikeli uygulamaya karşı uyardı
Zelenskiy Ukrayna'da güvenini kaybediyor Dünya
Zelenskiy Ukrayna'da güvenini kaybediyor
Erdoğan yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu Gündem
Erdoğan yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu
Kapıkule'de 'yok artık' dedirten kaçakçılık olayı. Çuvallara açıldı bakın içinden ne çıktı ? Gündem
Kapıkule'de 'yok artık' dedirten kaçakçılık olayı. Çuvallara açıldı bakın içinden ne çıktı ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fikri iktidarımızı kuracağız Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fikri iktidarımızı kuracağız