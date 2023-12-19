Türkiye'nin dev şirketi iflasın pençesinde. Reina'nın eski sahibinindi

HalkTV'de yer alan bilgilere göre, Reina'nın eski sahibi Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu Hadımköy Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş’nin iflası talep edildi.

Enerji şirketine iflas davası açan Deltavip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şti, alacağını alamadığı için mahkemeye başvurdu.

Hadımköy Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş’nin iflası talep edildi.

Mahkeme, davayı önümüzdeki mart ayının sonunda görüşmek üzere erteledi. İflas etmesi istenen Hadımköy Enerji, 35 yıl önce kurulmuş bir şirketti.

Mehmet Koçarslan, İstanbul’da iş, sanat ve spor camiasının tanınmış simalarını konuk eden Reina’nın eski sahibiydi.

Reina, 2017 yılında IŞİD terör örgütünün saldırısına maruz kalmış ve 39 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra Reina kapmıştı.

REINA NASIL BİR MEKANDI

İstanbul denilince zamanında akla gelen ilk markalarından biri Reina'ydı. Gerek konumu, gerek kalitesi ve başarılı yönetimi ile İstanbul gece hayatının dünyaya açılan kapılarındandı.

Reina içinde marka olmuş restoranlar ve gece kulübü ile eğlence kompleksi olarak adlandırılıyordu. Mehmet Koçarslan Su Grubu’nun amiral gemisi olan Reina’da hafta sonları 5 bin kişiye ağırlıyordu.