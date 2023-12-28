Türk tarihine geçen 27 yıllık dev fabrika iflas etti. 65 ülkeye ihracat yapıyordu

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, bankaların faiz oranlarını artırmasıyla nakit para akışında yavaşlama devam ediyor. Borçlarını ödeyemeyen fabrikalar durumu kurtarmak için konkordato ilan ediyor.

Konkordato süreci çare olmazsa firmaların iflasına karar veriliyor. Ticaret mahkemelerinin son haftalarda iflas duyuruları arttı.

Bu durum özel sektörde faaliyet gösteren firmaları korkutuyor. Ekonomi uzmanlarına göre Türkiye'de parasal sıkılaşma politikasıyla nakit paraya erişim daha da zorlaşacak.

Sonuç olarak bankalara bağımlı olan firmaların bu süreçte iflas edebileceği belirtiliyor. Son olarak Ankara merkezli faaliyet gösteren Palme Makina iflas etti. 65 ülkeye ihracat yapan fabrikanın iflası ekonomi dünyasını sarstı.

BETON SİLİNDİRİ DE ÜRETİYORDU

1996 yılında kurulan Palme Makina iş ve inşaat makinalarının üretimi yapılıyordu. 6 farklı ürün grubu ve 129 model ile İMDER'in (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) ilk yerli üreticisi olarak tarihe geçen fabrikanın iflası piyasaları şok etti.

Türkiye genelinde çok sayıda bayisi olan firma beton silindiri gibi çok kritik makinaları üretiyordu. Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dev fabrikada faaliyet gösteren firma yüzlerce kişiye istihdam sağlıyordu.

Yaptığı başarılı ihracatlarla ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan Palme Makina'nın ekonomik krizden dolayı iflas ettiği söyleniyor.