Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Türkiye’nin geleceği sağlıklı nesillerden, sağlıklı nesillerin yetişmesi de diyetisyenlere kadrodan geçiyor. 85 bin sağlık personeli atayacağının duyurusunu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması sonrası yapılan 42 bin 500 atama içinde diyetisyenlere ayrılan kontenjan ise sadece 245. İki senelik atama rakamlarına bakıldığında ise her yıl 6 bin 800 mezun verilen bölüme iki yılda toplam sadece 570 kontenjan ayrıldığı görülmekte.

“OBEZİTE, DİYABET, KALP VE TANSİYON HASTALIKLARI ARTINCA ANLAŞILACAK”

Diyetisyen atamalarının neredeyse yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken mağdur diyetisyenler, her okula en az bir diyetisyen ataması ve aile diyetisyenliği atamaları ile sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Diyetisyenler ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan toplam atamalarda yüzde1 bile kontenjan ayrılmayan bölümün öneminin obezite, diyabet, kalp ve tansiyon hastalıkların arttığında anlaşılacağına ancak çok geç olacağına vurgu yapıyor.

“TABANA YAYILMIŞ ÖNLEYİCİ BİR FAALİYET”

Mağdur diyetisyenler, “Ülkemizde beslenme bilinçsizliği nedeniyle yetişkin bireylerin yüzde 56’sı fazla kilolu veya obez. 3 çocuktan 1’i ise obez. Devlet hastanelerinde bu sorunlarıyla ilgili vatandaşlar randevu bulamazken özel hastanelere de muayene ücretleri nedeniyle gidemiyorlar. Diyetisyenler, ülkemizde diyetisyene gitmenin bir lüks değil, tabana yayılmış önleyici bir faaliyet olarak algılanması gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

“HER AİLEYE BİR DİYETİSYEN TALEP EDİYORUZ”

Diyetisyenler son olarak, “Aile Sağlığı Merkezlerinde başlayan diyetisyen istihdamı ise pilot uygulamada kaldı. Diyetisyenlerin talebi koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında bu uygulamanın yaygınlaştırılması. Her aileye bir aile hekimi gibi her aileye bir diyetisyen verilmesi taleplerimiz arasında” diyerek sözlerini sonlandırdı.