Sağlıklı nesiller diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Sağlık Bakanı beton mikseri peşinde koşuyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Beslenme ve Diyetetik mezunu beslenme uzmanı diyetisyenler seslerini Sağlık Bakanlığı’na duyurmaya çalışıyor.

42 BİN 500 ATAMADA SADECE 245 KONTENJAN

85 bin sağlık personeli atayacağının duyurusunu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması sonrası atanan 42 bin 500 atama içinde diyetisyenlere ayrılan kontenjan ise sadece 245. İki senelik atama rakamlarına bakıldığında ise her yıl 6 bin 800 mezun verilen bölüme sadece 570 kontenjan ayrıldığı görülmekte.

“SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRMEK İÇİN ELZEM”

103 üniversitede eğitim öğretime devam edilen bölümde üniversite kontenjanları her yıl artırılırken atamaların kısıtlı kalması genç işsizlik oranını arttırıyor. Diyetisyen atamalarının kısıtlı kalmasının toplum sağlığı açısından da tehlike barındırdığına dikkat çeken mağdur diyetisyenler, her okula en az bir diyetisyen ataması ve aile diyetisyenliği atamaları ile sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

“HASTALIKLARDA AZALMA YAŞANACAKTIR”

;Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan toplam atamalarda yüzde1 bile kontenjan ayrılmayan bölümün önemi obezite, diyabet, kalp ve tansiyon hastalıkların arttığı günümüzde daha fazla anlaşılmakta. Beslenme uzmanı diyetisyenler, bireyin nasıl beslenmesinin gerektiğini öğrenmesiyle bu hastalıklarda da ciddi azalmalar yaşanacağını ifade ediyor.

“DİYETİSYENE GİTMEK LÜKS OLMAKTAN ÇIKMALI”

Ülkemizde beslenme bilinçsizliği nedeniyle yetişkin bireylerin yüzde 56’sı fazla kilolu veya obez. 3 çocuktan 1’i ise obez. Devlet hastanelerinde bu sorunlarıyla ilgili vatandaşlar randevu bulamazken özel hastanelere de muayene ücretleri nedeniyle gidemiyorlar. Diyetisyenler, ülkemizde diyetisyene gitmenin bir lüks değil, tabana yayılmış önleyici bir faaliyet olarak algılanması gerektiğini belirtiyor.

ZEHİRLENME VAKALARINA ÖNLEM

Üniversitelerde ve okullarda zehirlenme vakalarının arkasında yatan sebep de yine diyetisyen istihdam edilmemesi. Diyetisyen kontrolünden geçmeyen sağlıksız ve denetimden uzak yiyecekleri yiyen gençler ve çocuklar ya zehirleniyor ya da obeziteye giden yolda bir adım daha atmış oluyor.

HER AİLEYE BİR DİYETİSYEN

Aile Sağlığı Merkezlerinde başlayan diyetisyen istihdamı ise pilot uygulamada kaldı. Diyetisyenlerin talebi koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında bu uygulamanın yaygınlaştırılması. Her aileye bir aile hekimi gibi her aileye bir diyetisyen verilmesi diyetisyenlerin talepleri arasında.

