Türkiye'nin iki ünlü yemek şirketi iflasın pençesinde. Konkordato başvurusu yaptılar

Ekonomik kriz Türkiye'de etkilerini göstermeye devam ediyor ve birçok firma iflasın eşiğine geldi. İzmir merkezli Assos Yemek Gıda AŞ ve Ege Sofra Kurumsal Hizmetler şirketi, yaşadıkları mali sıkıntıları aşamayınca konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye'nin iki ünlü yemek şirketi iflasın pençesinde. Konkordato başvurusu yaptılar

Milli Gazete'nin haberine göre, özellikle enerji maliyetleri son zamanlarda zirve yaparak işletmeleri olumsuz etkiledi. Asgari ücretin yükselmesiyle birlikte personel giderleri de önemli ölçüde arttı. Bunun yanı sıra doların yükselişi de işletmeler üzerinde negatif bir etki yaratıyor.

Doların yükselmesiyle birlikte işletmelerde kullanılan her ürüne doğrudan zam gelmesi kaçınılmaz hale geliyor. Türkiye genelinde iflas eden firmaların sayısında artış yaşanıyor. Son olarak Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki büyük şirket konkordato ilan etti.

İzmir merkezli Assos Yemek Gıda AŞ ve Ege Sofra Kurumsal Hizmetler şirketi, yaşadıkları mali sıkıntıları aşamayınca konkordato başvurusunda bulundu. Bu şirketler, Ege Bölgesi'nde binlerce kişiye günlük yemek hizmeti sunuyor. Mahkeme, şirketlere 2 aylık ek süre vererek faaliyetlerinin denetimini sağlamak amacıyla geçici konkordato komiseri atadı.

Başvuruda, söz konusu şirketlerin konkordato kapsamına alınmasıyla mali darboğazın aşılabilmesinin mümkün olabileceği belirtildi. Bahsi geçen şirketlerin mali sıkıntıları aşmak için yoğun çaba sarf ettikleri ifade ediliyor.

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