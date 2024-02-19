Uğur Dündar işkembe çorbasına ödediği paraya isyan etti

Türkiye’deki ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Vatandaşlar zamlı maaşlarla bile geçinmeye zorlanıyor. Maaşların yarısından fazlası, borca, kiraya, faturalara gidiyor. 1 ekmeğin fiyatı 10 TL oldu, kıymanın kilosu ise 400 TL’yi geçti.

Durum böyleyken emekliler aldıkları maaşla pazara bile çıkamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyesinin 3 bin TL olduğunu duyurdu. Emekliler bu yıl toplamda 6 bin TL emekli ikramiyesi alacak. Ay sonunu zor getiren emekliler bu ikramiyeye ve hatta maaşa isyan ediyor.

Gazeteci Uğur Dündar da konuyla ilgili gündem olacak bir paylaşım yaptı. Dündar, Etiler’de arkadaşıyla birlikte birer porsiyon işkembe çorbası içtiklerini ve 690 TL ücret ödediklerini açıkladı.

Pahalılığa isyan eden Dündar, emeklilerin bayram ikramiyesine de değindi. Dündar paylaşımında şunları dedi:

Bir arkadaşımla İstanbul-Etiler'de sadece birer porsiyon işkembe çorbası içtik 690 TL ödedik.

Emeklilere bayram ikramiyesi ise 3 bin TL. Ye ye bitmez.

EMEKLİ HER GÜN İSYAN EDİYOR

Emekli maaşlarına yapılan zamlar emeklilerin aylık masrafına yetmez oldu. A’dan Z’ye art arda gelen zamlar emekliyi zora soktu. Hem maaşlara hem de emekli ikramiyelerine gelen zamların bir etkisi kalmadı. Emekliler ise her gün bu dertten yakınıyor.