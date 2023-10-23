Görevdeki jandarma cihatçı örgüte katıldı. Terör örgütü HTŞ üyesi ikna edip Suriye’ye götürmüş

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Suriye’de İdlib kentini kontrol eden HTŞ bünyesinde 2,5 yıl faaliyet gösteren Yavuz Selim Binici’nin (31) Hatay Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava dikkat çeken detaylar sızdı.

Eylül 2018’de, ikna ettiği 2 kişiyle birlikte Suriye’ye geçen Binici, 25 Ocak 2021’de Hatay’da tutuklandı. Binici hakkında hazırlanan iddianamede ise bu kişi ‘silahlı terör örgütü üyesi’ olmakla suçlandı.

(HTŞ ÜYESİ)

JANDARMAYI SURİYE’YE GÖTÜRDÜ

Tutuklu yargılanan Binici’nin dosyasında çok sayıda kişi de tanık olarak dinlendi. Bu kişilerden biri F. Buğday oldu. Anne Buğday ifadesinde “Ben Yunus Emre Buğday'ın annesiyim. Oğlum uzman jandarma olarak görev yapıyordu. Kahramanmaraş'ta bulunduğu sırada telefonunu inceledim. Dar'ul Erkam Fisebilillah isimli sayfayı takip etmeye başladığına şahit oldum. Oğlum 0553 085 XX XX ve 0554 133 XX XX numaralı hatlarla sık görüşmeye başlamıştı” diye konuştu.

“JANDARMAYI BIRAK GEL BİZE KATIL”

Anne Buğday ilgili sayfa üzerinden ‘Dilek’ adlı bir kadınla temasa geçtiğini belirterek “Oğlumun telefonunu eşimle incelediğimde WhatAspp üzerinden ‘Jandarmalığı bırak gel bize katıl’ diye bir ses kaydı duydum. Sanığın, oğlumun Suriye'ye gitmesinde payı olduğunu düşünüyorum. Üç ay öncesine kadar oğlumla konuşuyordum. Gelip teslim olacaktı. Ancak artık biz de irtibat kuramıyoruz. Oğlumun eşinden, Heyet Tahrir Şam denen örgüt tarafından oğlumun tutulduğunu öğrendim” dedi.

“OĞLUM BİZE KÂFİR DİYOR”

Binici ise, Yunus Emre Buğday’ın Instagram üzerinden kendilerine ulaşarak bağış yaptığını ifade etti.

Binici savunmasında “Suriye gündemi ile alakalı sorular sordu. Babası beni aradıktan sonra küfür etmeye başladı. ‘Oğlumun beynini yıkıyorsunuz. Sizin yüzünüzden bizi kâfir görüyor’ gibi sözler söyledi. Ben de bu konuşmadan sonra babasıyla tartıştım. Hem babasını hem oğlunu engelledim. Ondan sonra nereye gitti (Yunus Emre Buğday) ne yaptı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

7 YIL 6 AY CEZA HAPİS CEZASI

Dava dosyasına giren telefon konuşmaları ve birçok WhatsApp yazışmasına göre HTŞ bünyesinde savaştığı da anlaşılan Binici, ‘Bacın Esir Kampında’ ve ‘Dar'ul Erkam Fisebilillah’ adı ile oluşturduğu platformlar üzerinden para da topladı. Binici’ye, ‘silahlı terör örgütü üyesi’ olduğu gerekçesi ile 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Dosyaya bakan Adana Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı bozdu. Dosya yeniden ilk derece mahkemesinin önüne geldi. Bu arada, Binici’ye para gönderen kişilere yönelik açılan bir dava ise İstanbul’da devam ediyor.