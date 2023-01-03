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Bakan Çavuşoğlu açıkladı. Erdoğan ve Esad görüşecek mi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad arasında bir görüşme için zamanlama tahmininde bulunmanın zor olduğunu aktardı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:35
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Erdoğan ve Esad görüşecek mi

Bakan Çavuşoğlu açıkladı. Erdoğan ve Esad görüşecek mi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya temasları sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Ankara ve Şam yönetimi ilk kez bakanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye muhalefetine rağmen bir normalleşme olmayacağını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Suriye muhalefeti ile hem MİT Başkanlığı'nda hem de Dışişleri Bakanlığı'nda dün görüşmeler oldu. Bugün de ben kendileri ile görüşeceğim'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

SURİYE MUHALEFETİ İLE GÖRÜŞME

Suriye muhalefeti ile hem MİT Başkanlığı'nda hem de Dışişleri Bakanlığı'nda dün görüşmeler oldu. Bugün de ben kendileri ile görüşeceğim.

SURİYE YÖNETİMİ İLE DİYALOG SÜRECİ

Suriye muhalefetine rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Biz muhalefetin aynı zamanda garantörüyüz.

Rusya'nın bir tarih önerisi oldu ama o tarihlerde biz uygun değiliz. Yeni tarih önerileri üzerinde çalışıyoruz. Dışişleri bakanları toplantısına kadar yapılması gereken hazırlıklar var. İstihbarat örgütleri ve Savunma Bakanları düzeyinde görüşülen konuların somut adıma dönüştürülmesi için yapılan ortak çalışmalar var. Bunlar bir kerelik ya da bir günlük toplantılar olmayacak.

ESAD İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Bir üçlü toplantıda Suriye ilgili tüm kararlar alınmaz alınması beklenmez. Liderler görüşmesi için bir zamanlama tahmininde bulunmak doğru olmaz. Şu anda liderler düzeyinde üçlü görüşme için verilmiş bir karar yok. Önce biz bir görüşelim, ondan sonra değerlendirilir.

BLINKEN İLE F-16 GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 18 Ocak'ta Washington'da görüşeceğim. Blinken ile görüşmemizde ilişkilerimizi enine boyuna ele alacağız. Blinken ile randevuda F -16 konusunu da mutlaka görüşülecek, siyasi tarafta bir sorun görmüyoruz.

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Kemal
3.01.2023 14:37
Birileri emevi camiinde cuma namazı kılıcak diye insanlar öldü. 10 milyon insan mülteci oldu.  
 
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