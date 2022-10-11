NASA Venüs'e ''balonla'' gidecek

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Yeni Zelanda uzay uçuşu şirketi Rocket Lab, yeni bir projeye başladı. Proje kapsamında, gezenin atmosferinde Aerobot ismi verilen bir balonu uçurmayı planladığı ortaya çıktı.

NASA, balonun testlerine Nevada’nın Black Rock çölü üzerinde başladı. İki kez test edilen prototip sürecinin başarıyla atlatıldığı açıklandı. 2023’te planlanan fırlatma için Rocket Lab’ın Elektron roketi ve Foton uzay aracı kullanılacak. Görev, Venüs için düzenlenen ilk özel uzay misyonu olma özelliği taşımaktadır.

Aerobot, Dünya atmosferinde 55’inci kilometredeki basınçla benzerlik gösteren bir noktada kendine yer bulacak. Bu nokta Venüs’te yerden bir kilometre yüksekliğe denk gelmektedir.